ドジャースの大谷翔平選手が２６日、ＷＢＣを前に侍ジャパンに合流。午後に名古屋・バンテリンドームに入った。午後のテレビの情報番組が大谷の球場入りを速報。ＴＢＳ系「ゴゴスマ」では、球場にワゴン車が入った後に、球場内の通路にベージュのジャケット姿の大谷が現れ、ベンチ裏に向かう様子が伝えた。この間３秒で、石井亮次アナウンサーが「ああーっ！ううっ、一瞬…うわあー」と声を上げた。この後、大谷の話題が続