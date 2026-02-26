「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流し、メンバーとともにグラウンドに姿をみせた。背番号１６の半袖ユニホーム姿で登場し、阪神・坂本と両手で握手。軽い駆け足で外野へと向かっていった。ソフトバンク・近藤と談笑する姿もあった。その後、ゴムチュー