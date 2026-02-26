【ニューヨーク＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアが２５日発表した２０２５年１１月〜２６年１月期決算は、売上高が前年同期比７３％増の６８１億２７００万ドル（約１０・６兆円）、最終利益が９４％増の４２９億６０００万ドル（約６・７兆円）だった。いずれも四半期として過去最高を更新し、市場予想も上回った。ＡＩ（人工知能）向け半導体の販売が引き続き好調だった。マイクロソフトやグーグルなど米ＩＴ大手による旺