25日に史上最高値を更新した日経平均株価は26日も上昇基調が続き、一時5万9000円台をつけ、終値として最高値となる5万8753円39銭で取引を終えた。前日25日は終値として最高値の5万8583円12銭をつけていたが、それを更新した。日経平均株価は、取引時間中の最高値を更新して、初めて5万9000円台をつけた。26日の東京株式市場は、前日のニューヨーク市場で半導体関連を中心に主な株価指数が上昇した流れを受け、買い注文が優勢となっ