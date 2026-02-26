楽天インサイトは2月25日、サービスを利用・体験した消費者の声に基づき、第三者の立場で顧客満足度を可視化するインターネット調査「楽天インサイト顧客満足度ランキング」の提供を開始することを発表した。同サービスは調査対象サービスの利用経験者を対象に満足度調査を実施することで、体験に基づく評価を算出し、ランキング形式で総合・カテゴリ別の結果を発表する。約220万人の自社パネルを基盤とした継続的なデータ蓄積体制