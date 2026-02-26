リリー・コリンズが、『ティファニーで朝食を』の舞台裏を描く映画で、オードリー・ヘプバーンを演じることが分かった。【写真】オードリー・ヘプバーンに似ていると言われたこともリリー・コリンズのかわいすぎ＆美しすぎるモーメントVarietyによると、タイトル未定の同作は、サム・ワッソンの著書『オードリー・ヘプバーンとティファニーで朝食を―オードリーが創った、自由に生きる女性像』を基に、『ティファニーで朝食