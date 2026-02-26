株式会社ファミリーマートは２６日、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、独自の「ふわうま製法」を採用した「大きなおむすび」シリーズ３種類を発売すると発表した。併せて、すでに同製法を導入している定番の手巻・直巻おむすび６種類を期間限定で具材を増量し、合計９種類のおむすびを展開する「新生、おむすびＪＡＰＡＮ。」キャンペーンを３月３日から全国のファミリーマート約１万６４００店で実施すると