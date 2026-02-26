中日は２６日、ホームランウイングが完成したバンテリンドームで、全体練習を行った。練習での“テラス１号”を放ったのは、打撃練習１グループ目の、ドラフト５位・新保茉良内野手（東北福祉大）だった。高く上がった打球は、右中間のテラス席に消え、ガコンッと椅子に当たった。「たまたまです。テラスがあってよかった」と頭をかいた。この日が、バンテリンドームでの初練習。北谷キャンプでは屋外での打撃練習が多かった