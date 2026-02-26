前走のすみれＳを制したラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）は、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。２月２６日、武井調教師が「レース後の身体的なダメージはないので、在厩で向かいます」と明かした。