◆卓球◆ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２６日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、全日本選手権４冠で、世界ランク６位の張本美和（木下グループ）が、同１２位の大藤沙月（ミキハウス）との日本勢対決にゲームカウント３―０で勝って８強入りを果たした。早田ひな（日本生命）と組む女子ダブルスでも４強入りしている。◇シンガポール・スマッシ