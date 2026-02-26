資料岡山市役所 岡山市は、製造業・ソフトウェア業・建設業の販路拡大を支援するため、岡山市に本社事務所もしくは主要工場がある中小企業が、市内で開発または製造した自社製品などを見本市などに出展する場合に、経費の一部を補助します。 経費補助の対象となるのは、2026年4月1日から2027年3月31日までの間に県外や海外で開かれる、工業製品やソフトウェア、技術、サービスなどの見本市です。 国内は小間料、