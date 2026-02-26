ユニクロは4月17日、チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」の新コレクションを発売する。【画像】栗山英樹氏が描いたユニクロ・チャリティTシャツ「PEACE FOR ALL」は、「世界の平和を心から願い、アクションする」という趣旨に 賛同したコラボレーターにボランティアで協力をあおぐプロジェクト。利益の全額（1枚当たり定価の20％相当）を寄付する取り組みで、2022年の開始以来、寄付総額は28.8億円を超えている。