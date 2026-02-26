■侍ジャパン前日練習（26日、バンテリンドームナゴヤ）ドジャースの大谷翔平（31）がバンテリンドームのグラウンドに姿を現した。WBC日本代表（侍ジャパン）が26日、27日と28日に行われる“ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋”の中日戦に向けて、前日練習を行った。カブス・鈴木誠也（31）、レッドソックス・吉田正尚（32）に続き、この日、名古屋入りした大谷がついにチームに合流した。大谷は練習開始約20分前にバンテリ