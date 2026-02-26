超党派の国会議員で構成される「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が26日、国会内で総会を開いた。この議連は、有罪判決を受けた人が裁判のやり直しを求める「再審制度」を巡り、刑事訴訟法の改正を目指している。再審制度をめぐっては、最高裁が25日、42年前に滋賀・日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した阪原弘さんについて、再審＝裁判のやり直しを認める決定をした。これに