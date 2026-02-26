女優田中美里（49）とユン・ソクホ監督が26日、都内で「映画冬のソナタ日本特別版」トークイベント付き特別先行上映に登壇した。「冬ソナ」が令和に帰ってくる。2000年代前半に社会現象を巻き起こし、韓流ブームの火付け役となったドラマ「冬のソナタ」が20年以上の時を経て、特別版の映画として3月6日に公開される。ユン監督は放送当時、「政治家が、ドラマ1本が（日韓）両国を近づけてくれたと驚きながらも祝ってくれた」と明か