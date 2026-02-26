吉野川水系水利用連絡協議会によりますと、今月25日午前9時から吉野川水系吉野川の取水制限を一時的に解除していましたが、池田ダム地点で27日（金）午前0時から流入量が下回ることが予想されるため、26日（木）午後4時に一時的解除を終了し、第二次取水制限（池田ダム地点からの供給量について、徳島県への供給量を新規用水分30％、未利用分54.5％削減し、香川県への供給量を新規用水分30％削減）を再開するということです。