仙台管区気象台発表 【画像】今後の東北・全国の天気 ■向こう３か月の天候の見通し東北地方 （３月～５月） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、向こう３か月の気温は、高いでしょう。 ＜向こう３か月の平均気温・降水量＞ ・平均気温（向こう３か月）東北日本海側：高い見込み東北太平洋側：高い見込み ・降水量(向こう３か月）東北日本海側：ほぼ平年並の見込み東北太平洋側：ほぼ