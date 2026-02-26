数字の裏側に隠れたルールを見抜く「脳トレ算数クイズ」！実は筆算よりも圧倒的に早く解ける“秘密のルート”が存在します。ぱっとひらめくことができるでしょうか。問題：計算の答えは？次の計算の答えを、筆算を使わずに考えてみましょう。64 × 25 = □ヒント：25を4倍すると「100」になりますよね。ということは、64を4で割ってから100をかけると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：1,600正解は「1,600」でした。▼解説「×25」