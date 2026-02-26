歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席し、今年の活動に関する発表を行った。3月10日発売の男性誌「昭和40年男」（ヘリテージ）で表紙を飾ることや昨年の全国ツアーから東京国際フォーラムでのライブ映像の映画館上映を行うことなどを明らかにした。28日に65歳の誕生日を迎えるが、「僕の中では記号みたいなもの」と年齢の数字は意に介さない姿勢。「まだまだ歌って踊って生