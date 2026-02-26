西前頭17枚目で4場所ぶりに再入幕した琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が26日、大阪府松原市の部屋へ出稽古にきた東前頭2枚目・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）、東十両12枚目・錦木（35＝伊勢ノ海部屋）と計13番の申し合い稽古を行った。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）まであと10日。「出稽古にきてもらえたら、違うタイプとできる。目標？とりあえず勝ち越したい」。番付が幕尻だけに、まずは幕内を維持できる8勝を目指