インフルエンザ“警報レベル” 2月16日(月)～2月22日(日)の1週間、熊本県内のインフルエンザの感染報告は3019人で、前の週からは減少したものの、警報レベルを超えています。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 体調管理が重要となる受験シーズンです。 熊本県は、「定期的な換気」「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」などの基本的な感染対策を徹底するよう呼び掛けていま