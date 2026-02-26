MLB通算221勝のベテラン右腕、マックス・シャーザー投手（41）がブルージェイズと再契約したと25日（日本時間26日）、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は「1年300万ドル（約4・7億円）の契約で合意。65イニング投球で1000万ドル（約15億6000万円）の出来高が含まれる」と記した。シャーザーは2006年のMLB