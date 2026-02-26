マイナンバーカードを偽造していたとみられるグループが逮捕された事件で、指示役の男らが新たに逮捕されました。警視庁によりますと、浜山進容疑者と村川大こと日高大容疑者ら4人は去年、仲間と共謀して他人名義のクレジットカードを勝手に再発行して不正に入手したうえ、腕時計などを購入してあわせて394万円相当をだまし取った疑いがもたれています。浜山容疑者は、マイナンバーカードを偽造したとしてすでに逮捕されたグループ