医療機関を受診する際の資格確認は、マイナ保険証（マイナンバーカード）を基本とする仕組みに移行しました。 便利になる一方で、マイナンバーカードには「有効期限」があり、とくに保険資格確認に使う「電子証明書」が期限切れになると、受診時に資格確認ができず「10割負担になるのでは？」と不安になる人もいるでしょう。実際に10割負担となってしまうケースはあるのでしょうか。 本記