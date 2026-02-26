入院や手術が決まると、健康面の不安はもちろん、出費も気にかかるものです。高度な医療を受ける場合、入院費が高額になるケースも珍しくありません。 治療費が高額だった場合に心強い味方となる「高額療養費制度」ですが、現在、この制度の自己負担上限額を引き上げる見直しが進められています。本記事では、私たちの医療費負担はどのくらい増えるのか、制度変更のポイントと試算を解説します。 「高額療養費