いまから15年前、2011年3月11日に起きた東日本大震災。津波で海に押し流され、がれきの上で3日にわたって海を漂流した男性の体験をドラマ化したのが、震災から10年を経た2021年に放映された「NHKスペシャル星影のワルツ」だ。救助されるまでの43時間、がれきの上で寒さに震えながら生き抜いた主人公・孝志を遠藤憲一が、その妻・恭子を菊池桃子が演じている。2人はこれまで何度か共演はしてきたが、夫婦として本格的に組むのはこ