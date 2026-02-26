キュートな世界観を表現したポップアップイベント「LOVERARY LAND」開催！2026年2月27日（金）〜3月5日（木）までの期間中、「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」の10周年を記念したポップアップイベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」が開催されます！「LOVERARY BY FEILER」は、ドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」の2015年誕生のギフトコンセプトショップ。上質なシュニール織の