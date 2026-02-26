【モデルプレス＝2026/02/26】嵐の二宮和也が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機でのエピソードを明かし、話題を呼んでいる。【写真】二宮和也、飛行機隣席の人のタブレット待ち受けだった後輩◆二宮和也、飛行機の隣席に人気アイドルのファン二宮は「そういえば昨日乗っていた飛行機の隣の席がSnow Manのなっぴー推しでした（席にボンって置かれたタブレットの待ち受けがなっぴーだったのでそう推察）」とつづり、飛行機で