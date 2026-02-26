ファミリーレストラン･ココスは、3月3日から4月上旬までの間、『いちごフェア』を開催する。甘酸っぱいいちごを使ったパフェやココッシュ、あんみつなど、デザート6品をラインアップする。504店舗(空港店舗を除く)で販売予定。※記事中の価格はいずれも税込表記。【フェアメニューの画像はこちら】甘酸っぱいいちごを使った春らしいデザートは全6品!ビッグサイズのパフェやココスの名物“ココッシュ”がいちご仕立てに◆「いちごの