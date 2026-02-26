パク・チャヌク監督が、韓国人として初めてカンヌ国際映画祭の審査委員長を務めることになった。カンヌ国際映画祭の執行委員会は2月26日、「パク・チャヌク監督を第79回カンヌ国際映画祭長編コンペティション部門の審査委員長に委嘱した」と発表した。【注目】オスカーの有無、パク・チャヌクとポン・ジュノの違いパク・チャヌク監督は就任の所感として、「劇場が暗いのは、私たちが映画の光を見るためだ。私たちが劇場の中に自ら