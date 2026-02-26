岡本和真内野手を獲得したブルージェイズが、４１歳で通算２２１勝の右腕マックス・シャーザー投手と再契約に合意したことが明らかになった。２５日（日本時間２６日）にＮＹポスト紙のＪ・ヘイマン記者がＸで伝えた。７球団を渡り歩きサイ・ヤング賞３度受賞。メジャー１８年で通算２２１勝は史上８０位、３４８９奪三振は同１１位。昨季ブルージェイズでは５勝５敗、防御率５・１９。マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズで