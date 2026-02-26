中日・金丸夢斗投手が２６日、侍ジャパンに追加招集されることが決まった。コンディション不良で辞退したパドレス松井裕樹投手の代替選手となる。チームからは高橋宏斗投手に続いて、２人目の選出となった。中日・井上一樹監督は、「ＷＢＣの日本代表としていくのは誇らしいこと。全力で応援します」と笑顔で送り出した。ただ、３月２７日の広島との開幕戦（マツダ）を前に、若き両腕の不在で、投手のやりくりが難しくなるこ