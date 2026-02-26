侍ジャパンに追加招集された中日・金丸夢斗投手（２３）が２６日、侍ジャパンに合流した。チームバスに乗ってバンテリンドームに登場した。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のため出場を辞退することがこの日、発表。代わって、予備登録投手に入っていた中日の左腕が緊急招集されることになった。ＷＢＣ連覇を目指