北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮労働党第9回大会で行った「活動総括報告」で、対米関係の改善は「全的に米国の態度にかかっている」と述べ、米国が対北朝鮮敵視政策を撤回すれば関係改善の余地があるとの認識を示した。一方で、韓国に対しては「同族の概念から永遠に排除する」と強調し、従来以上に強硬な対南姿勢を打ち出した。大会は19日から25日まで行われた。朝鮮中央通信が26日、党大会の内容を詳報。それによると金正恩氏は報