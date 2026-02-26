俳優の吉田鋼太郎が２６日、都内で行われたファミリーマート「おむすびキャンペーン新商品発表会」に出席した。９月で創立４５周年を迎える同社は、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動することを宣言した。５年にわたって同社のＣＭキャラクターを務める吉田は、司会者から「今年一番挑戦したいこと」を質問されると、「空路利用！」と回答。続けて「飛行機がどうしても苦手。乗る機会があると、２か月前からその日のことを