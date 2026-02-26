ドイツで徴兵制（兵役）再導入を巡る議論が再燃している。昨年12月5日に徴兵制を可能とする新たな兵役法案が可決。1月から18歳になる男性全員に適性検査を義務づけ、志願者から対象者を選ぶこととなった。十分に集まらない場合は2011年に停止した徴兵制の再開を検討する。背景にはロシアの軍事的脅威の高まりだけでなく、防衛予算の中で人件費が過度に膨張し、装備近代化や弾薬備蓄を圧迫しているという深刻な財政構造問題がある。