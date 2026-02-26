岡山県提供 岡山県の魅力をPRする冊子の表紙を高校生がデザインしました。岡山県は、今春卒業する高校生らに冊子を贈呈します。 「大好き!晴れの国おかやま」の表紙をデザインしたのは、津山工業高校3年の石井七海さんです。48作品の応募の中から最優秀賞に選ばれました。冊子は、岡山県内の全ての高校や高専など104校に約1万7000冊が配布され、今春卒業する生徒に贈呈される予定です。 石井さんの作品は「新たな門出を