２３日、多くの人でにぎわい、消費の活力が盛んな広州市の商店街、北京路歩行街（歩行者天国）。（広州＝新華社記者／熊嘉芸）【新華社広州2月26日】中国広東省広州市は春節（旧正月）連休（2月15〜23日）中、無形文化遺産や伝統行事・民俗文化と新春消費を深く融合させた「新春ショッピング」イベントを開催し、嶺南地域（南嶺山脈以南で、主に広東省、広西チワン族自治区、海南省を指す）の伝統的特産品や催事が人気を集めた。