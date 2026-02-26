雲南省景洪市を走る中老鉄道（同省昆明−ラオス・ビエンチャン）の動車組（動力分散式列車）。（１月２５日撮影、景洪＝新華社配信／李雲生）【新華社昆明2月26日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路昆明局集団は25日、雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の春節（旧正月）連休期間（15〜23日）の越境旅客数が延べ1万2900人となり、前年の連休期間に比べ41.8％増加したと発表した。入境