１６日、海口市の日月広場免税店で買い物をする観光客ら。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口2月26日】中国海南省の海口税関は24日、海南島を離れる人が購入する「離島免税品」の売上高が春節（旧正月）連休期間（15〜23日）に27億2千万元（1元＝約23円）となり、前年同期比30.8％増だったと発表した。購入件数は21.9％増の199万7千件、購入客数は35.4％増の延べ32万5千人だった。1日当たりの購入額は3億300万元、購入客