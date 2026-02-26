カブスの今永昇太投手（32）が26日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（FoulTerritory）」にゲスト出演。カブスに残留した心境を語る場面があった。今永は、昨季シーズン後は球団が3年総額5700万ドル（約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかった。その後、球団側がFA選手に規定額で1年契