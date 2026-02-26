美容外科医で「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると告知した。昨年12月、一般ユーザーが「高須克弥先生CMください」とオファーしたところ、高須氏は「ごめんなさい。次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」と返し、ファンの間で話題となっていた。そして今月23日