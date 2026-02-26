ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が26日発表した24日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より40銭高い157円10銭だった。値上がりは2週連続。調査を実施した石油情報センターの担当者は「イラン情勢の緊迫化のほか、円安による原油価格の上昇が影響した」と指摘した。都道府県別の店頭価格は上昇が34都道府県、横ばいが2県、下落が11府県だった。最安値は宮城県の150円70銭、