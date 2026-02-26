秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、京都府を訪れ、成年式を終えた報告をするため明治天皇陵を参拝されました。新幹線で京都入りした悠仁さまは26日午後2時過ぎ、京都市内にある明治天皇陵を訪問されました。モーニング姿の悠仁さまは陵墓の前に進み出て玉ぐしを捧げて深く拝礼し、成年式を終えたことを報告されました。引き続き、明治天皇の后（きさき）、昭憲皇太后の陵墓も参拝されました。悠仁さまは2025年9月に成年式終了後、伊