「ちゃこ解説✖パパを枕にした 〇パパがそこにいたから枕になった」【動画】お父さんの顔面を枕にする犬さんそんなユーモアあふれるコメントとともに投稿された動画が話題になっている。投稿したのは、トイプードルのちゃこたろうくんと暮らす飼い主さん（@cha_kotaro）。動画には、お父さんの“顔面”をまるごと枕にしてくつろぐちゃこたろうくんの姿が映っている。鼻から口元までしっかり覆う大胆さに、コメント欄に