静岡県沼津市の市議会議員が自宅敷地に隣接する市の土地を有料駐車場にして得た利益の返還を市が求めている訴訟で、沼津市議会は2月24日、裁判所の和解案を可決し3月13日に和解が成立する見通しとなりました。 沼津市が訴えているのは、山下富美子沼津市議です。 訴えによりますと、沼津市は山下市議が自宅敷地に隣接する市が所有する土地を月極駐車場として有料で複数の人に貸し出していたとして、不当に得た10年間の利益約200