声優の梶裕貴さんが26日、自身のSNSを更新。4月8日をもって約13年所属した事務所から退所し、独立することを発表しました。梶さんは、公式Xで「この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました」と報告。これまでの活動を振り返り、「グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間。まさに、私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と言えます。右も左も分からず、何者でも