プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのために用意した“手作りごはん”を公開し、野菜を食べてもらうための“工夫”も明かした。【写真】「ホントにとても頭が下がります」彩りも鮮やかな子どもたちへの“手作りごはん”を披露した平愛梨平は「子供ごはん」と書き出し、「お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れる