新潟市は26日、部長級以上の人事(4月1日付)を発表しました。技監には都市政策部長の鈴木浩信氏が就任し、総務部長には統括政策監の本間金一郎氏が充てられています。部長級以上の人事については以下の通りです。 【特別職任命】 新所属／名前／年齢／現所属・市民病院事業管理者／五十嵐修一／64歳／副院長 【理事昇任】 新所属／名前／年齢／現所属・市理事・経済部長／小野秀之／59歳／経済部長・技監／鈴木浩信／