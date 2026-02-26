声優の梶裕貴が26日、X（旧ツイッター）を更新。約13年間所属した芸能事務所ヴィムスを4月8日をもって退所し、独立することを報告した。同事務所の公式サイトでは「この度梶裕貴が、2026年4月8日（水）をもちまして退所し、独立することとなりましたのでご報告申し上げます」と伝え、「これまで梶裕貴を応援していただきましたこと心より深く御礼申し上げます。弊社といたしましても、梶裕貴氏が【そよぎフラクタル】と共にさらな